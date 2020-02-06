شكرا لقرائتكم فحص جديد لـ سعد سمير في ألمانيا 17 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى، للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألمانى؛ للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته.

يقوم الطبيب الألمانى فولتر، بوضع برنامج جديد يقوم اللاعب بتنفيذه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التى أعقبت الجراحة، يذكر أن سعد سمير، خضع لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التى تجمعهما على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى الممتاز، وهى المباراة التى تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطى، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين فى بطولة الكأس وخسرها الأهلى وودع البطولة فى الموسم الماضى ووقتها تم إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعدما فشل فى الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضى بواقع اثنتين بالدورى وثالثة فى الكأس.

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يدخل الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلى فى مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعى الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحى، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، غير أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، على معلول، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات،اجاى، رامى ربيعة، محمود متولى، أيمن أشرف، محمد هانى، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجى.

ودرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، وأستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيرى، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.