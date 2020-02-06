شكرا لقرائتكم الأهلي يؤدي مرانه غدا بدون راحة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه غدا الجمعة، بدون راحة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 في بطولة الدوري الممتاز، ووفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه غدا عقب صلاة الجمعة، في بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

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ويحل الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، ويفقد الأهلي في مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، غير أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ، محمد مجدي قفشة ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ،اجاي ، رامي ربيعة ، محمود متولي ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.