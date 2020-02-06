شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعدا لمواجهة المنتخب وتوجو وينتظر الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب اتحاد الكرة، الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن تحديد يوم 26 مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب بين منتخب مصر وتوجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف لاعتماد موعد المباراة رسميا.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات الماضية، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

ويسافر حسام البدرى إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبى الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذى تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو فى الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون فى شهر يناير المقبل.