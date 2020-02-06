شكرا لقرائتكم شيكابالا وعبد الشافى يغيبان عن مران الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران نادى الزمالك اليوم الخميس، تغيب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ومحمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

غياب شيكابالا عن مران الزمالك بسبب معاناته من إصابة عضلية، والتى أبعدته عن المشاركة فى مباراة حرس الحدود الأخيرة، التى جمعت الحرس مع الزمالك، أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تخصيص برنامج تأهيلى لشيكابالا بداية من مران غد، الجمعة، لتجهيزه للمباريات المقبلة حيث يرتبط الفريق بعد لقاء الإسماعيلى بمجموعة من المواجهات المتتالية التى يأتى بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الحالى و6 من شهر مارس القادم بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

Advertisements

فيما جاء غياب محمد عبد الشافى عن التدريبات الجماعية الزمالك، بسبب معاناته من إجهاد بسيط، بعدما شارك بصورة أساسية، أمس، فى لقاء حرس الحدود، لذا فضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حصوله على راحة سلبية ليصبح جاهزا للمباريات المقبلة بشكل أفضل من الناحية الطبية والبدنية، حيث يعتمد عليه الفرنسى باتريس كارتيرون بصورة أساسية منذ قيادته للفريق الأبيض على حساب عبدالله جمعه.