شكرا لقرائتكم صحيفة سويسرية تكشف سبب فشل انتقال إليكى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت تقارير سويسرية، مفاجأة كبرى بخصوص فشل مفاوضات الأهلي مع لوزيرن السويسرى على ضم المهاجم النيجيري بلسينج إليكي، هداف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتقدم الأهلى بعرض رسمي لنادى لوزيرن السويسرى وصل لـ2 مليون يورو ونصف للظفر بخدمات المهاجم النيجيري في الانتقالات الشتوية في يناير الماضى، قبل التعاقد مع السنغالى اليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى.

وكشفت صحيفة "luzernerzeitung" السويسرية، أن إليكي مطلوب الآن في فريق لوجانو، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة أن صفقة انتقال إليكى إلى النادى الأهلى توقفت بسبب رفض اللاعب الانتقال للأهلي، لعدم رغبته في العودة إلى إفريقيا من جديد، ومواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا.

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من بين الأندية التي كانت تريد ضم اللاعب النيجيري أيضًا، بريشيا الإيطالي الذي أراد الحصول على خدماته الصيف الماضي.

وانضم بادجي للأهلي في يناير الجاري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب خلال الساعات المقبلة بدلاً من المغربي وليد أزارو الذى رحل اليوم، الأربعاء، لنادي الاتفاق السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

يلتقى نادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الأهلى المباراة فى المركز الأول برصيد 36 نقطة من 12 مباراة فقط، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

يدير اللقاء تحكيميا إبراهيم نور الدين "حكم ساحة"، ويعاونه أحمد حسام ومحمود أبو الرجال وعمرو الشناوى حكمًا رابعًا.