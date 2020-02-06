عبد الشافي راحة من تدريبات الزمالك الجماعية

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جدة - عمرو شويل حصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك ي على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب معاناته من إجهاد بسيط. وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة ليصبح جاهزا للمباريات المقبلة بشكل أفضل من الناحية الطبية. ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

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