«ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يشتعل» .. صن داونز يستعد لموقعة الأهلي بـ 3 خبراء

كشف خالد علي، المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، في تصريحات إذاعية، عن بدء استعداد فريقه لمواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال خالد علي : "صن داونز طموحاته كبيرة، حيث يسعى للتتويج بلقب دوري الأبطال، وحصد مركز متقدم في كأس العالم للأندية".
وأضاف: "نمتلك فيديوهات لمباريات الأهلي، كما سنسعى لدراسته جيدا خلال مواجهته للزمالك، حيث سنتواجد في مباراة السوبر المصري بالإمارات، لرصد نقاط القوة والضعف في المنافس".
وتابع: "صن داونز يمتلك 3 محللين للأداء، أحدهم لتحليل أداء اللاعبين، وآخر للمنافسين، والثالث لتدريب المهاجمين على ترجمة الفرص السهلة".
وبشأن إمكانية قيادة بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز، للأهلي مستقبلا، قال "علي" إن "المدير الفني لم يجدد عقده حتى هذه اللحظة، رغم رغبة الإدارة وتقديمها إغراءات كبيرة له.. الأهلي لم يفاوض موسيماني، لكن إذا عُرض عليه تدريبه فلن يرفض".
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