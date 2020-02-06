الوداد يواجه النجم التونسي .. والرجاء مازيمبيفي ربع نهائي أبطال أفريقيا









اسماء السيد - الرباط : أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا،التي جرت الأربعاء بالقاهرة، عن مواجهة مغاربية تجمع الوداد الرياضي بالنجم الساحلي التونسي. فيما يصطدم الرجاء الرياضي، ثاني ممثل لكرة القدم المغربية في المسابقة، بفريق "تي بي مازيمبي" الكونغولي.

ويستقبل الفريقان المغربيان خصميهما في لقاء الذهاب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، يحكم أنهما احتلا الوصافة فيدور المجموعات.

وتجرى مواجهات الذهاب يومي 28 و29 فبراير الجاري، والإياب يومي 6 و7 مارس المقبل.

وفي كأس الكونفدرالية أسفرت قرعة الربع عن مواجهة ممثلي كرة القدم المغربية لفريقين من مصر وليبيا، حيث يواجه نهضة بركان المصري البورسعيدي، وحسنية أغادير النصر الليبي.

ويستضيف الفريق المصري نظيره المغربي في اول مارس المقبل، على أن يكون الإياب ببركان يوم 8 من نفس الشهر؛ فيما يحل حسنية أغادير ضيفا على النصر الليبي يوم اول مارس المقبل، قبل أن يستقبله في لقاء الإياب على أرضية ملعب "أدرار" بأغادير يوم 8 من نفس الشهر.

وكان الفريقان المغربيان قد تصدرا مجموعتيهما، الشيء الذي خول لهما خوص الذهاب خارج الديار والإياب داخلها.