المغرب ومصر إلى نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة

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الرباط : بتأهل منتخبي المغرب ومصر، الأربعاء، إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2020، التي تجري وقائعها بمدينة العيون، حتى يوم الجمعة المقبل، تكون منتخبات شمال أفريقيا، وخصوصا ثلاثي مصر والمغرب وليبيا، قد أكدت سيطرتها على هذا النوع من الرياضة على مستوى القارة السمراء.

وتجاوز منتخب مصر في دور نصف النهائي منتخب ليبيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما تجاوز المنتخب المغربي نظيره الأوغندي برباعية نظيفة.

وإلى جانب صراعهما المرتقب للفوز بنهائي العيون، لإضافة لقب قاري إلى رصيدهما، فقد ضَمن المنتخبان العربيان، المغربي والمصري، تأهلا مستحقا إلى نهائيات كأس العالم لـ"الفوتسال"، التي ستجري وقائعها بليتوانيا ما بين 12 سبتمبر و4 أكتوبر 2020. فيما سيكون المنتخب الليبي أمام فرصة سانحة لخطف البطاقة الثالثة إلى نهائيات كأس العالم، حين سيواجه نظيره الأوغندي في لقاء المركزين الثالث والرابع.

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وتتأهل عن أفريقيا، إلى نهائيات كأس العالم لـ"الفوتسال"، ثلاثة منتخبات: البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.

وكان لقب الدورة الماضية، التي جرت أطوارها بجنوب أفريقيا، من نصيب منتخب المغرب بعد تجاوزه في النهائي لمنتخب مصر بهدفين لواحد.

ومنح المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال اجتماعه بمدينة شرم الشيخ المصرية، يوم 28 سبتمبر 2018، شرف تنظيم البطولة لمدينة العيون، التي استجابت لدفتر التحملات التي تشترطها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تنظيم مثل هذه المنافسات.