شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير فى صن دوانز منذ الفوز على الأهلى بخماسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المصرى خالد على، المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب أفريقى، أن فريقه لم تطرأ عليه تغييرات كثيرة فى صفوفه منذ الفوز على الأهلى بخماسية دون رد بالنسخة الماضية بدورى أبطال أفريقيا، وقال خالد على فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى أحمد شوبير، "صن دوانز لم يجر تغييرات كثيرة فى تشكيلته، باستثناء التعاقد مع مهاجم وتعرض لإصابة تبعده ثلاثة أشهر، وبالتالى هو نفس الفريق الذى واجه الأهلى العام الماضى.

وأضاف خالد على، "على الجانب الآخر، الأهلى فريق مختلف تماماً سواء بقيادة فنية جديدة مع فايلر أو تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين أحدثوا تغييراً كبيراً فى شكل الفريق".

ويعد فريق صن داونز الجنوب أفريقي من أقوى فرق القارة الأفريقية فى الوقت الحالي ومرشح لاجتياز دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بل والفوز باللقب وبعدما صعد تصنيف أول فى الصدارة.

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استهل صن داونز مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من الدور التمهيدي للبطولة بخسارة خارج الأرض امام أوثو دويو المغمور ذهابا 2-1 قبل اكتساحه في الإياب بنتيجة 4-0، ليتأهل إلى الدور الثاني، ليفوز خارج الأرض على كوت دور من سيشل 5-0 ، قبل أن يحقق أكبر نتيجة فى تاريخ دور المجموعات 11-1 في الإياب.

فى دور المجموعات وقع فى المجموعة الثالثة مع الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الانجولى واتحاد العاصمة الجزائري، وهو الفريق الوحيد الذى لم يخسر في المجموعة محققا 4 انتصارات وتعادلين.

صن داونز هو الاكثر جمعا للنقاط برصيد 14 نقطة، وصاحب أفضل دفاع بعدما تلقى 3 أهداف، ولكن وصيفه الوداد تفوق عليه فى الاهداف بعدما أحرز 10 فيما سجل بطل جنوب افريقيا 9.

يمتلك الفريق العديد من النجوم على رأسهم جاستون سيرينو الذى سجل 4 أهداف في البطولة، كما يمتلك أيضا ثابيلو مورينا وكذلك الثنائي موتجيكا ماديشا و سيبوسيسو فيلاكازي.