شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الترجى قبل مواجهة الزمالك "3" مرات فى 21 يوماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى 3 مرات فى غضون 21 يوماً بعدما أسفرت قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر عن وقوع الزمالك فى مواجهة الترجى بدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، من المقرر أن تقام مباراة الذهاب فى مصر يوم 29 من شهر فبراير الجارى، والعودة فى مصر يوم 6 مارس المقبل إلى جانب مواجهة بينهما يوم 14 من شهر فبراير الجارى فى بطولة السوبر الأفريقى.

وتأهل الزمالك لدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا محتلا المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وذلك بعدما قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد الزامبى بهدف لمثله، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبيا مع مازيمبى الكونغولى، كما تعادل سلبيا أيضا أمام أول أغسطس الأنجولى.

ويستعرض ”الخليج 365” مشوار الترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا حتى وصل لمواجهة الزمالك فى دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية.

- الترجى حامل اللقب ويفرق عن الزمالك بلقب وحيد

شارك الترجى التونسى فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بصفته حامل للقب فى النسخة الماضية، ليصبح رصيده من البطولات 4 ألقاب أعوام: 1994، 2011، 2018، 2019، فيما حصد المركز الثانى والوصافة 4 مرات أيضًا أعوام: 1999، 2000، 2010، 2012، ليكون بذلك أقل ببطولة عن الزمالك الذى حصد على اللقب 5 مرات أعوام: 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

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- مشوار الترجى فى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا

استهل الترجى مشواره فى النسخة الجارية بمواجهة فريق إليكت سبورت بطل تشاد، فى الدور التمهيدى الثانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما فاز الفريق التونسى فى مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم وقع الترجى فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتى ضمت إلى جواره أندية الرجاء البيضاوى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى.

بدأ الترجى منافساته بدور المجموعات بالفوز على الرجاء فى الجولة الأولى بهدفين دون رد، والتى أقيمت على استاد المركب الرياضى محمد الخامس، يوم 30 من شهر نوفمبر الماضى ثم فاز على شبيبة القبائل الجزائرى بهدف دون رد، فى الجولة الثانية من دور المجموعات، والتى أقيمت يوم 6 من ديسمبر الماضى على استاد الملعب الأولمبى برادس.

وفى الجولة الثالثة تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت على الملعب الأولمبى برادس يوم 27 من ديسمبر الماضى ثم فاز على فيتا كلوب بالكونغو، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم يوم 11 من يناير الماضى ثم تعادل مع الرجاء المغربى فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت يوم 25 من يناير الماضى، على الملعب الأولمبى برادس.

وأخيرًا هُزم من شبيبة القبائل الجزائرى بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت يوم 1 من فبراير الجارى، واختتم الترجى دور المجموعات متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بعدما فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة واحدة، فيما سجل 7 أهداف واستقبل 3 أهداف.