شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير مدافع الأهلي يتوجه إلى ألمانيا 17 فبراير للعرض على "فولتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى، للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته.

ويضع الطبيب الألمانى فولتر برنامجا جديدا ينفذه اللاعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أعقبت الجراحة.

سعد سمير خضع لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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ويحل الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التى تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى الممتاز، وهى المباراة التى تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين فى بطولة الكأس وخسرها الأهلى وودع البطولة فى الموسم الماضى ووقتها تم إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعدما فشل فى الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضى بواقع اثنتين بالدورى وثالثة فى الكأس.

ويدخل الأهلى المباراة محتلا صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلى فى مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعى الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، غير أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، على معلول، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات ،اجاى، رامى ربيعة، محمود متولى، أيمن أشرف، محمد هانى، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.

ودرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، وأستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.