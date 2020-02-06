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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لاعبة الطائرة علياء هلال: كان حلمى أكون مهندسة وبحب أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .
نجمة اليوم فى برة الملعب هى علياء هلال لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة فى النادى فى مرحلة الشباب سابقا، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.. بحب أقرأ كتب كتير فى مختلف المجالات للثقافة.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الـ بان كيك.. بحبه وبحب أعمله.
علياء هلال
من نجمك المفضل؟
Zaytsev نجم الكرة الطائرة الروسى.
عمرو دياب طبعا.. بحبه جدا وبحب كل أغانيه الجديدة والقديمة.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟
كان حلمى أكون مهندسة.لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا مستحيل.. دايما بتجاهل المعاكسات خالص.
علياء هلال 2مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أمينة خليل.. فنانة جميلة.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال سهل.. خصوصا أنى شخصية رياضية.
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