شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الوكالة المصرية للمنشطات لـ سوبر كورة: مصير أولمبياد طوكيو معلق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت ظاهرة تعاطى المنشطات تؤرق العديد من الرياضيين فى العالم، وتسببت فى كتابة نهاية العديد من اللاعبين، سواء على المستوى الفردى أو الجماعى، وكان آخر ضحايا المنشطات لاعبى رفع الأثقال بعد ايقاف اتحاد اللعبة من قبل الاتحاد الدولى بسبب وجود أكثر من عينة إيجابية للاعبين بعد تناولهم مكملات غذائية ممنوعة ما تسبب فى إيقاف الاتحاد وحرمان اللاعبين من المشاركة فى الأولمبياد القادمة، كما هددت المنشطات الرياضة الروسية التى تعرضت لضربات موجعة قبل انطلاق أولمبياد ريو دى جانيرو الماضية، بعد تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، المكون من 300 صفحة طالبت فيه بإيقاف روسيا عن جميع مسابقات ألعاب القوى، ومن بينها ألعاب ريو دى جانيرو، بسبب تعاطى رياضييها منشطات بعلم وموافقة السلطات الحكومية.

"سوبر كورة" حرص على إجراء حوار شامل مع دكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، والذى تحدث فيه عن كل كبيرة وصغيرة فى عالم المنشطات ومدى خطورتها.

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وكان الدكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، عن رفض الوكالة الدولية "الوادا" إدراج الترامادول ضمن قائمة المحظورات بشكل نهائى.

وقال أسامة غنيم، فى تصريحات خاصة، "الترامدول لن يتم دخوله فى المواد المحظورة حيث تعتبره الوكالة الدولية من المسكنات الهامة خاصة بعد ما قامت الوكالة بعمل تجارب لمدة 4 أشهر واكتشفوا أن الترامدول لم يقدم زيادة معدل المجهود للاعبين ولكنه مسكن قوى للآلام فقط".

وأضاف مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أن الترامدول يعتبر من المواد المجرمة نظراً لإدمانه ولذلك عند اكتشاف تعاطى أحد اللاعبين له سيتم إبلاغ الشرطة فى الحال.