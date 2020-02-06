شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: أليو ديانج أبرز مفاجآت فايلر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة، مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر هو أهم المكاسب الأهلاوية فى الفترة الأخيرة. وكتب وائل جمعة عبر تويتر، "من أبرز مفاجآت الأهلى مع فايلر هو المالى أليو ديانج اللى يقدم مستويات كبيرة، ودوره التكتيكى فى وسط الميدان يجعله نقطة قوة لفريق، اللاعب قوى فى التغطية وغلق المساحات أمام لاعبى المنافس، ويحاول المساعدة فى بناء الهجمات.. ديانج هو مكسب مهم للنادى الأهلى".

وتعاقد الأهلى مع اللاعب المالى أليو ديانج وسط الملعب المدافع لفريق مولودية الجزائر لينضم لصفوف الفريق لمدة 5 مواسم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبرز ديانج فى صفوف مولودية الجزائر خلال الموسم الماضى وشارك فى 29 مباراة بمختلف البطولات التى لعبها الفريق واستطاع أن يصنع هدفا، ولم يستقبل سوى 3 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب ديانج مع منتخب مالى الأول على الإطلاق لكنه كان يتواجد مع المنتخب الأولمبى بصفة أساسية .

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منذ قدوم ديانج للأهلى أصبح اللاعب المالى بمثابة "الاسطى الجديد" وسط فريق القلعة الحمراء بعد تألقه فى استخلاص الكرات، وتأمين منطقة وسط المارد الأحمر، حيث يعد "ديانج" أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرات فى المباريات.

نجح المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى كسب ثقة الجماهير الحمراء فى أول ظهور أساسيًا مع الأحمر خلال مشاركته أمام كانو سبورت الغينى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا سبتمبر الماضى والذى انتهى 3 /0 للمارد الأحمر على ملعب برج العرب، وتألق ديانج فى اللقاء مسجلاً الهدف الأول لفريقه فى مرمى الفريق الغينى ليقنع السويسرى فايلر فى إمكانياته الهجومية فى خط وسط الملعب .

يبدو أن ديانج استغل الفرصة التى منحا له المدرب السويسرى الاستغلال الأمثل لتقديم أفضل ما لديه، حيث جاء تفكير فايلر فى الاعتماد على ديانج بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الأحمر وقتها وتحديدًا فى منطقة خط الوسط، حتى تم الاعتماد عليه فى المباريات المحلية والأفريقية.

كما أن ديانج أقنع فايلر بإمكانياته خلال التدريباب خاصة أن المدير الفنى يعتمد فى رؤيته الفنية على المران بشكل كبير، لا سيما أن ديانج نجح فى كسب ثقة زملائه بتكوين صداقات مع لاعبى الأهلى أيضًا منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، فضلا عن أنه تأقلم مع العادات والأكلات المصرية سريعًا.