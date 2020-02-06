شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة حفصة أشرف مشروع نجمة عالمية فى الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفلة حفصة أشرف لاعبة منتخب ناشئى الشطرنج بداية ومشروع لنجمة عالمية فى اللعبة، فى ظل تألقها فى البطولات التى تشارك بها، رغم سنها الصغير، والتى تبلغ من العمر 7 سنوات، وآخر هذه البطولات التتويج ببطولة الجمهورية لمرحلة تحت 8 سنوات.

حققت حفصة لقب بطولة الجمهورية لمرحلة تحت 8 سنوات، رغم أن البطولة تختتم غدا، لكنها حصدت 6 نقاط وهى العلامة الكاملة فى البطولة، لتصبح مباراة الغد تحصيل حاصل، حيث إن أقرب منافسيها حققت 4 نقاط ونصف، وحالة خسارة حفصة غدا، يكون رصيدها 6 نقاط مقابل اللاعبة الأخرى.

ومن المقرر أن تتوج اللاعبة بكأس البطولة فى نهائى البطولة الذى يقام غدا الخميس.

تواصل الخليج 365 مع أشرف عبد الرازق والد الطفلة والذى قال إن ابنته حققت لقب البطولة الموسم الماضى، وتحقق اللقب هذا الموسم للعام الثانى على التوالى.

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وأضاف أشرف أنه يتولى تدريب ابنته بنسبة 80%، حيث إنها لاعبة فى نادى الشرقية للدخان، وتلعب باسمه فى البطولات، وتخضع للتدريب مع مدرب النادى، إلا أنه كان لاعبا ومدربا، وحاليا حكم فى اللعبة، فيتولى تدريبها فى المنزل أيضا طوال الوقت.

وأشار والد اللاعبة إلى أن حفصة مرشحة بقوة للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى تقام أغسطس المقبل، ضمن خطة الاستعداد لبطولة العالم التى تستضيفها مصر 2021 بالغردقة.

كما حصدت كأس بطولة نادى الصيد كأصغر ناشئة بعد تحقيق 4 نقاط فى بطولة السيدات.

واختتم أشرف عبد الرازق حديثه أن ابنته بدأت فى سن صغير وهى فى الخامسة من عمرها، و حققت لقب بطولة الجمهورية مرتان، لتكون أصغر ناشئة فى مصر تحقق البطولات.