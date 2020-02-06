شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدفاع الجوى.. 7 أرقام للأهلى وبيراميدز فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى وبيراميدز، المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة بالدورى، ويسعى المارد الأهلى لمواصلة التربع على قمة ترتيب الدورى، بينما يطمح فريق بيراميدز فى مواصلة التألق أمام المارد الأحمر خاصة أنه صاحب الأفضلية فى المواجهات المباشرة.

ويفتقد الأهلى خدمات العديد من النجوم بسبب الإصابة وأبرزهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، يعانى بيراميدز فى مواجهة الأهلى من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، الذى حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادى مصر ويتأكد غيابه عن مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف، غير أن بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتى أنتى تشاتشيتش لديه مجموعة أخرى متميزة من اللاعبين قادرة على تقديم عرض قوى أمام حامل اللقب.

وضمت قائمة بيراميدز كلا من: فى حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد دعدور و فى خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - على جبر - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - ولفريد كانون، و فى خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيونى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة و فى خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

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جاءت قائمة الأهلى كالتالى: شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلى لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى «أفشة»، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و بيراميدز " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :