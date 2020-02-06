شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب موسيمانى مع صن دوانز قبل مواجهة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المصرى خالد على المنسق العام لفريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى لناديه يتقاضى 70 ألف دولار راتبا شهريا، وقال خالد على فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى أحمد شوبير، "الراتب الصافى لموسيمانى 40 ألف دولار، ولكن مع إضافة الضرائب يصبح قيمة إجمالى تعاقد صن دوانز مع موسيمانى 70 ألف دولار".

وأضاف خالد على، "كان المدرب الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للزمالك يتقاضى 30 ألف دولار إبان قيادته لفريق أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا قبل قدومه لمصر".

موسيمانى توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2016 بعد قيادة فريقه للفوز على الزمالك (3-0) فى ذهاب النهائى والخسارة فى برج العرب (1-0)، كما قاد صن دوانز للفوز على الأهلى بخماسية دون رد وهى الهزيمة الأكبر للمارد الأحمر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى أجريت قرعتها مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر

وفى وقت سابق، أكد المدرب الجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني، المدير الفنى لفريق صن داونز، أنه دائمًا ما يفضل مواجهة فرق شمال أفريقيا خلال منافسات البطولات الأفريقية، لقدرته على تحقيق نتائج طيبة أمامهم.

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موسيمانى قال خلال تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية، "أجد احترامًا كبيرًا أثناء تواجدى فى مصر والمغرب بشكل خاص، وهذا الأمر يسعدنى".

وأضاف مدرب صن داونز، "عندما أذهب إلى القاهرة يحترمونى بشكل فائق، يعاملوننى مثل جوارديولا أو ما شابه، بالرغم من أننى مدرب محلى من جنوب أفريقيا".

بيتسو موسيمانى واصل تصريحاته، "أجد احترامًا لا يصدق فى مصر، فهم يؤمنون بى ويمنحوننى الفرصة، ويقومون بوضعى على شاشات التلفاز لتحليل المباريات، رغم أننى لا أتحدث العربية".

وتحدث عن زياراته إلى المغرب قائلا، "أحظى باحترام كبير فى المغرب، وأسير فى شوارعها بصعوبة بالغة، عكس جنوب أفريقيا، لأننى أسير فى أى مكان ولا أحد يهتم بى".

وعن سر تفوقه على الأندية العربية، قال موسيماني، "الأندية فى مصر وشمال أفريقيا تحب السيطرة على الكرة، ونحن نعتمد على التمريرات المتتالية، لأنهم لا يحبون الركض وراء الكرة".