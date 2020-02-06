ماذا قالت الصحف التونسية عن مواجهة الزمالك والترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا ليتحدد طريق الزمالك في دور الثمانية من المشوار القاري حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره الترجي التونسي حامل اللقب في آخر نسختين.

الزمالك سيواجه الترجي في ثلاث مناسبات خلال الفترة المقبلة حيث ستكون المواجهة الأولى في السوبر الأفريقي في مباراة ستقام في 14 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الصحف التونسية سلطت الضوء على مواجهة الزمالك والترجي بجانب تاريخ المواجهات بين الطرفين، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية:

"ديربي بين الزمالك والترجي"

سلطت صحيفة "الشروق" موقعة الزمالك والترجي والتي وصفت المباراة بـ"الديربي المغاربي".

وأضافت الصحيفة أن الترجي سيواجه الزمالك ثلاث مرات بواقع مباراة في السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية "الدوحة"، بجانب مباراتي دوري أبطال أفريقيا.

"منافس الترجي يتحدد"

قالت إذاعة "شمس" إن منافس الترجي في المرحلة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا تحدد من خلال مواجهة الزمالك.

وأضافت الإذاعة التونسية أن الترجي سيلعب المباراة الأولى خارج ملعبه بين 28 أو 29 من الشهر الجاري على أن تقام مباراة الإياب في رادس بين 6 أو 7 مارس المقبل.

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"طريق الترجي"

صحيفة "الصباح" ذكرت أن طريق الترجي تحدد حتى النهائي الأفريقي حيث سيلعب فريق "الدم والذهب" أمام الزمالك في ربع النهائي المسابقة.

وأضافت الصحيفة التونسية أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي.

الصحيفة أكملت بأن الطرف الآخر من المسابقة تحدد أيضًا حيث سيواجه الأهلي نظيره صنداونز الجنوب أفريقي على أن يواجه الفائز من هذه الموقعة الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي.

"تاريخ المواجهات بدأت منذ 1994"

استعرضت صحيفة "التونسية" بنسختها الفرنسية تاريخ المواجهات بين الزمالك والترجي بعدما أسفرت عن القرعة عن وقوعهما في دور الثمانية.

بداية مواجهات الزمالك والترجي بدأت منذ نهائي 1994 حينها تفوق فريق "باب سويقة" بالفوز (3-1) في تونس بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وفي نسخة 2002 تعادل الزمالك أمام الترجي في تونس (1-1) ليحقق الأبيض فوزه الأول إيابًا بهدف دون رد.

وفي نسخة 2005 استطاع الترجي أن يفرض التعادل على الزمالك بهدف لكل فريق، إلا أن بطل مصر فاز في الإياب (2-1).