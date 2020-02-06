"ثأر وانتقام".. كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا موقعة الأهلي وصنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء، عن مواجهة ثأرية ستجمع بين الأهلي وصنداونز بطل جنوب أفريقيا.

الأهلي تعرض في الموسم الماضي لهزيمة تاريخية بخمسة أهداف دون رد على يد صنداونز إلا أن الفريق الأحمر فشل في الرد بعد الفوز بهدف دون رد في مصر.

صحف جنوب أفريقيا سلطت الضوء على فرصة الأهلي للثأر والانتقام من صنداونز بعد إجراء القرعة، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

"البرازيليون في مواجهة عملاق مصر"

قالت صحيفة "سوكر لادوما" إن فريق صنداونز سيكون أمام تحديًا صعبًا في مواجهة الأهلي ضمن مباريات دور الثمانية من البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية.

الصحيفة وصفت الأهلي بـ"عملاق مصر" حيث سيكون على صنداونز والملقب بـ"البرازيليون" أمام حلم مواصلة كتابة التاريخ بعدما أصبحوا أول فريق جنوب أفريقي يعبروا مرحلة المجموعات دون خسارة.

"السير على خطى الموسم الماضي"

صحيفة "كيك أوف" قالت إن صنداونز يسير على خطى ثابتة في بطولة دوري الأبطال خلال هذا الموسم حيث يُعد بطل جنوب أفريقيا الفريق الذي لم يتلق أي خسارة في البطولة بجانب مازيمبي الكونغولي في النسخة الحالية.

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وأضافت الصحيفة أن صنداونز يأمل تكرار إنجاز الموسم الماضي من خلال الفوز بخماسية والسير على خطى النسخة السابقة.

"فرصة للثأر"

علقت صحيفة "سيتيزنز" على قرعة صنداونز أمام الأهلي، قائلة إن بطل مصر أمامه فرصة للثأر من نتيجة الموسم الماضي بعد الخسارة بخماسية دون رد على يد بطل جنوب أفريقيا.

الصحيفة تناولت جانب تاريخ مباريات الأهلي وصنداونز حيث سلطت الضوء على نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أسفرت عن فوز بطل مصر في نسخة 2001، بجانب تفوق المارد الأحمر في نسخة 2007 بدور الـ16.

"انتقام الأهلي"

من جانبها سلطت صحيفة "تايمز" الضوء على قرعة دور الثمانية بين الأهلي وصنداونز حيث أشارت الصحيفة إلى أن بطل مصر لديه فرصة للانتقام بعد خسارة الموسم الماضي (5-0) في موقعة الذهاب.

وذكرت الصحيفة أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز سيكون عليه إعداد خطة ضد الأهلي من أجل مواصلة المشوار القاري.