"في الموسم الماضي لم يحترمونا".. تصريحات نارية من مدرب صنداونز للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن منافسه في البطولة القارية الأهلي سيعاني من الضغوط من أجل التفوق والتغلب على صنداونز.

قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة نارية بين الأهلي وصنداونز في إطار منافسات دور الثمانية من البطولة القارية.

وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات عبر صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، اليوم الخميس: "نواجه الفرق مرة أخرى، وهذا ما حصل مع الوداد المغربي عندما واجهناه في مرحلة المجموعات".

وتابع: "القصة الآن أصبحت مع الأهلي، وهو نفس ما حدث في العام الماضي، لكن ستكون هذه المباراة مختلفة والعقليات مختلفة".

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موسيماني تحدث عن مباراة الأهلي، قائلاً: "أعتقد أن الأهلي الموسم الماضي لم يعرفنا أو يحترمنا، لكن أعتقد التفكير أصبح مختلفًا بعد نتيجة الموسم الماضي".

وأكمل: "الأمر سيكون صعبًا الآن بعدما أصبحوا يعرفوننا، وأرى أيضًا أن الأهلي يتعرض لضغوط؛ لأنه دائمًا يكون الأفضل".

وأنهى: "سنرى كيف تسير الأمور، لكن الضغط على الأهلي وليس علينا".

صنداونز استطاع أن يوجه ضربة قاسية في الموسم الماضي بعدما حقق بطل جنوب أفريقيا فوزًا تاريخيًا بخمسة أهداف دون رد في لقاء الذهاب من منافسات دور الثمانية قبل أن يفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد في لقاء الإياب والذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه صنداونز في مصر خلال لقاء الذهاب على أن تقام موقعة الإياب في جنوب أفريقيا.