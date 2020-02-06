الليلة.. برشلونة في اختبار صعب أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

يستعد فريق برشلونة لمباراة صعبة للغاية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، والتي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تأهل برشلونة إلى هذا الدور عقب التغلب على ليجانيس في ثمن النهائي بخمسة أهداف نظيفة في مباراة هي الأمتع للفريق تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، ولكن مواجهة اليوم ستكون صعبة للغاية خاصة وأن

ملعب سان ماميس من أصعب الملاعب على الإطلاق في إسبانيا ولطالما عانى العملاق الكتالوني فيه.

في المقابل، صعد فريق أتلتيك بيلباو إلى ربع النهائي بعد أن تجاوز تينيريفي بصعوبة بالغة بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتين على طريقته المعتادة حيث

تير شتيجن في حراسة المرمى وأمامه سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وجوردي ألبا، مع بوسكيتس وأرتور وفرينكي دي يونج في منتصف الملعب، أمام الثلاثي ميسي وجريزمان وإنسو فاتي.

بينما سيدخل المدرب جازكا جاريتانو بنفس الطريقة التي يعتمد عليها الفريق خلال الفترة الماضية، في حراسة المرمى سيمون أمامه رباعي الدفاعي ليكوي وألفاريز ثم مارتينيز وبيرشيش بينما يضم خط الوسط جارسيا ولوبيز أمامهما الخط الهجومي المكون من جناحين ويليامس جناح أيمن ومونياين جناح أيسر وصانع ألعاب راؤول جارسيا أمامه مهاجم صريح فياليبري.