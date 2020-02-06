رئيس النادي المصري يطالب بخوض الكونفدرالية في الإسماعيلية بالجماهير

أعرب سمير حلبية رئيس النادي المصري عن إستياءه الشديد من الظلم الذى يتعرض له النادى بسبب حرمان من اللعب بجماهيره فى المباريات الأفريقية والمحلية أسوة بباقى الأندية، وقال: أشعر بالظلم البين الذى يتعرض له المصرى وجماهيره وإستمرار عقابنا على جريمة لم نرتكبها رغم مرور 8 سنوات عليها، وندور فى الملاعب المصرية مابين الأسكندرية للقاهرة للسويس لبورسعيد بالإضافة للسفر للبلدان الأفريقية مما يرهق اللاعبين ويحملنا مصروفات إضافية وأثر ذلك على نتائج وأداء الفريق بسبب هذا الإرهاق مما أثار غضب الجماهير علينا وعلى الجهاز الفنى واللاعبين، ولا يمكن لأحد أن يتحمل هذا الظلم ولكن دورنا الوطنى يحملنا ما لا طاقة لنا به ولكن لا بد أن ينتهى هذا الوضع وبأسرع صورة ممكنة.

وقال "حلبية": جماهير المصرى العاشقة لكرة القدم بدأت مرحلة الكره

بسبب منعها من الحضور ومؤازرة فريقها ، وقد أوقعتنا القرعة فى البطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى مواجهة صعبة مع نهضة بركان المغربى أقوى فرق البطولة وعلينا أن نستعد لدور الثمانية الذى لايقبل القسمة على إثنين ، ونحن نمثل مصر فى البطولة وعلى المسئولين أن يقفوا معنا ولذلك نطالب ان نؤدى مباراة الذهاب التى تقام أول مارس القادمبالإسماعيلية وبحضور العدد القانونى للجماهير التى لن تقل عن 10 آلاف مشجع أملاً في التأهل لنصف النهائي والمنافسة على اللقب.

وأتساءل لماذا نلعب مباراتنا فى السويس رغم أن ملعب الإسماعيلية هو الأقرب لنا، أهو تعنت وحرب جديدة ضد النادى المصرى، والأندية المصرية يسمح لها بحضور نحو 20

ألف مشجع أما نحن فغير مسموح لنا الحضور إلا 1000 مشجع فقط، ونحن نحتاج جماهيرنا فى هذه المواجهات الحاسمة، وبدأنا فى مخاطبة الجهات الرسمية لحضور ما لا يقل عن 10 آلاف من جماهير المصرى للمباراة وفى مدينة الإسماعيلية لأنه ليس من المنطق أن نلعب في الإسكندرية وتعريض الجماهير للخطر ومعاناة ومشقة السفر، وبدأنا فى فتح خطوط مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الشقيق ولنا تجربة سابقة بالكونفيدرالية على استاد الإسماعيلية منذ موسمين.

أما عن الإستعداد للمباراة القوية أمام نهضة بركان فهذا أمر يخص الجهاز الفنى وعلينا أن نوفر له الدعم والمساندة، وفريقنا يمتلك خبرة كبيرة بالكونفدرالية تؤهله لمواجهة الفرق القوية فلسنا أقل منهم والفريق الذى يبحث عن بطولة لا يفكر إلا فى تخطي منافسيه مهما كان إسمه والتعامل مع جميع المواقف والظروف، وتواجهنا ظروفا صعبة فى مباريات الدورى وقادرون - بإذن الله – على تجاوزها، وأتمنى أن تواصل جماهير المصرى العريقة مساندتها للفريق فى هذه المرحلة الصعبة للوصول لمكان يستحقه المصري بإسمه وتاريخه.