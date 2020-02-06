دياز قاهرة يانكوفيتش تسعى للتتويج في منافسات زيد الدولية للتنس

بلغت نجمة التنس الكازاخستانية زارينا دياز المصنفة 63 عالميا منصة التتويج فى مرحلة مبكرة من عمرها حيث فازت بأول ألقابها فى عالم محترفات التنس عام 2008 وكان عمرها وقتها 15عاما فقط من فئة الـ25 ألف دولار والتى تخصصت فى الفوز بها بعد ذلك حيث توجت بخمسة ألقاب منها في أعوام 2009 و2012 و2013 و2017 واخرها الشهر الماضى بطولة هونج كونج.

وهى تسعى لتتويج جديد من خلال مشاركتها فى بطولة زيد

الدولية للتنس للسيدات البالغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار.

وكان عام 2017 واحدًا من أفضل اعوامها مع التنس حيث فازت خلالها بثلاثة القاب اهمها بطولة مانشيستر فئة ال 100 الف دولار والحصول على بطولة اليابان المفتوحة التى سبق ان خسرت لقبها فى عام 2014.

وشهد عام 2015 أفضل ترتيب للنجمة دياز فى التصنيف العالمى عندما بلغت المرتبة

رقم 31 وفى هذا العام بالتحديد سجلت دياز حضورا قويا فى بطولات الجراند سلام حيث تأهلت للدور الثالث فى استراليا والدور الثانى فى رولان جاروس ودور الستة عشر فى ويمبلدون للعام الثانى على التوالى والدور الاول امريكا المفتوحة.

كما سبق للاعبة دياز التفوق على اثنين من ابرز اللاعبات الاولى فى عام 2010 على حساب النجمة الصربية الشهيرة يلينا يانكوفيتش التى كانت وقتها تحتل الترتيب الاول عالميا وذلك فى بطولة كأس الكرملين بروسيا ثم فى عام 2015 عندما هزمت المصنفة العاشرة عالميا وقتها الالمانية اندريا بتكوفيتش فى بطولة دبى بالامارات.