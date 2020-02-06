تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد في ربع نهائي كأس إسبانيا

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكانت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا قد أسفرت عن مواجهات نارية ومباراة ريال مدريد وريال سوسيداد من بين أهم تلك المبارايات.

صعد المرينجي إلى تلك المرحلة عقب أن تغلب على ريال سرقسطة في ثمن النهائي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة وسجل الأهداف كل من فاران، فاسكيز، فينيسيوس

جونيور والفرنسي كريم بنزيما.

في المقابل، تأهل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بعد أن نجح في تجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعب أنويتا، ويطمح الفريق لاستكمال المغامرة بقيادة الثنائي الموهوب إيزاك وأوديجارد.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

يكون موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

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ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس، في كأس ملك إسبانيا، منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD.

ويغيب عن ريال مدريد عدد من اللاعبين، هم إيدين هازارد وجاريث بيل وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وكاسيميرو وماركو أسينسيو.

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ألفونس آريولا

خط الدفاع: مارسلو - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - ناتشو

في الوسط: فيديريكو فالفيردي - توني كروس - إيسكو

خط الهجوم: فينيسيوس - لوكا يوفيتش - رودريجو