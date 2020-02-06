موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
يكون موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس، في كأس ملك إسبانيا، منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD.
وكانت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا قد أسفرت عن مواجهات نارية ومباراة ريال مدريد وريال سوسيداد من بين أهم تلك المبارايات.
حيث كان تأهل فريق ريال مدريد الى الربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2020 سهل نسيبا لمواجهته فرق مغمورة طول أطوار المسابقة، فمن جهته لاقى النادي الملكي في الدور 32 فريق أونيونيستا سالامنكا وفاز 3-1 ليتأهل ويلاقي في الدور 32 سرقسطة وتمكن الريال من تخطيه بأربعة أهداف نظيفة.
أما بالنسبة لنادي ريال سوسيداد فبدا كاس ملك اسبانيا من الدور الاول بفوز عريض 8-0 على بيسيريل
وفي الدور الثاني فاز على اتليتكو سبة 4-0 وفي دور 32 فاز على اسبانيول 2-0 وفي الدور 16 فاز على اوساسونا 3-1
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