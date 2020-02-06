التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والاتفاق في الدوري السعودي

يلتقي فريق أهلي جدة بنظيره الاتفاق مساء اليوم الخميس، على معب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن يبدأ السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لأهلي جدة المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: باسم العطا الله خط الدفاع: سعيد المولد – لوكاس دي ليما – محمد آل فتيل – محمد الخبراني. خط الوسط: ألفيس ساريتش – حسين المقهوي – سلمان المؤشر - ماركو مارين . خط الهجوم: يوسف البلايلي – دجانيني تفاريس . Advertisements يغيب عن أهلي جدة المهاجم السوري عمر السومة للإصابة. التشكيل المتوقع لفريق الاتفاق أمام أهلي جدة في الدوري السعودي : حراسة المرمى : رايس مبولحي. خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك يامبيري، سعيد الربيعي، إبراهيم محنشي. خط الوسط : فيليب كيش، باربوسا دي سوزا، محمد الكويكبي، فواز الطريس. خط الهجوم : هزاع الهزاع، وليد ازارو.

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