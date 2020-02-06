موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق الاتفاق ضيفًا على نظيره أهلي جدة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق:

تقام مباراة أهلي جدة ضد فريق الاتفاق في تمام الساعة ٧:٢٠ بتوقيت مصر، الساعة ٨:٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٢٠ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والاتفاق:

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تُذاع مباراة أهلي جدة، والاتفاق بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق سمير المعيرفي.

يدخل نادي أهلى جدة الجولة السابعة عشرة هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٠ نقطة، في حين يأتي نادي الاتفاق فى المركز الحادي عشر برصيد ٢٠ نقطة.

التقى أهلى جدة والاتفاق فى ١٥ مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 7 منافسات على نظيره الاتفاق، وتعادل الفريقان في 4 مواجهات ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، وحقق الفريق الأول بنادي الاتفاق الفوز على الراقي في 4 لقاءات.

على مدار مواجهات الفريقين في دوري المحترفين السعودي، سجل لاعبو النادي الأهلي 30 هدفًا في مرمى الاتفاق، فيما اهتزت شباكه بـ16 هدفًا، وانتهت آخر مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الأول بهزيمة الراقي بهدفين مقابل هدف.