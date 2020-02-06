التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري

ينتظر عشاق ومتابعو الدوري المصري الممتاز، مباراة الأهلي وبيراميدز، التي تقام في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من البطولة، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

يسعى الأهلي لفك عقدة بيراميدز ولا توجد فرصة أفضل من تلك، حيث يحتل الشياطين الحمر صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق 12 انتصارًا متتاليًا من دون أن يفقد نقطة واحدة حتى الآن، ولكن يبدو ذلك مهددًا في الجولة المقبلة بسبب

السجل السيئ أمام خصم اليوم.

من المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر بتشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

في الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - وليد سليمان - مروان محسن

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بينما يوجد بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويطمح إلى إيقاف الأهلي

للمرة الأولى هذا الموسم، خصوصًا أن الفريق يملك أفضليه نفسية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي دهس الجميع.

بينما يبدأ أنتي تشاتشيتش بتشكيل بيراميدز مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: طارق طه - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر

في الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - عبدالله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

يحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب مباريات الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يخوض بيراميدز المباراة في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.