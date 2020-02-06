موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق، ومتابعو الدوري المصري الممتاز، مباراة الأهلي وبيراميدز التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من البطولة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز:

يكون موعد مباراة الأهلي، وبيراميدز، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز:

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ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الخميس، في الدوري الممتاز، منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت، وتايم سبورت.

يسعى الأهلي لفك عقدة بيراميدز، ولا توجد فرصة أفضل من تلك، حيث يحتل الشياطين الحُمر صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق 12 انتصارًا متتاليًا من دون أن يفقد نقطة واحدة حتى الآن، ولكن يبدو ذلك مهددًا في الجولة المقبلة بسبب السجل السيئ أمام خصم اليوم.

بينما يوجد بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويطمح لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم، خصوصًا أن الفريق يملك أفضلية نفسية على

المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي دهس الجميع.

يخوض فريق الأهلي المباراة سعيًا وراء مواصلة الفوز بمباريات الدوري، حيث لم يُهزم أو يتعادل في أي مباراة بالدوري حتى الآن، إضافة إلى سعى الفريق لتحقيق أول فوز له أمام بيراميدز.

بينما يسعى بيراميدز لـمواصلة الفوز أمام الأهلي مثلما حدث الموسم الماضي، حيث فاز بمباراتي الدوري الممتاز، إضافة إلى مباراة كأس مصر التي أقصت الأهلي من البطولة.

يحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب مباريات الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يخوض بيراميدز المباراة في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.