رياضة | برنامج جديد لتجهيز حمدي فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج جديد لتجهيز حمدي فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الطبيب الألماني ماير برنامجًا علاجيًا جديدًا لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتنفيذه في المرحلة المقبلة للتعافي من قطع في غضروف الركبة.

وكان حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر، حيث أجرى عملية جراحية في ألمانيا ومن المتوقع غيابه عن باقي مباريات الموسم.

ويواصل اللاعب تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، بعد خضوعه لفحص طبي جديد في ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعي يعود حمدي فتحي، إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.