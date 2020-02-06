رياضة | الأهلي يرفض الراحة بعد مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الراحة بعد مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الجمعة وذلك عقب مواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز

ويخوض الفريق الأحمر مرانه غدًا عقب صلاة الجمعة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل.

ورفض الجهاز الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة بيراميدز والمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي اليوم أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء في الجولة الـ16 من بطولة الدوري، ويسعى الفريق إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه المميزة في البطولة والاستمرار في صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 36 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 12 مواجهة بيراميدز اليوم.