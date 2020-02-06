رياضة | ريال مدريد يزاحم برشلونة على ضم زميل تريزيجيه والمحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يزاحم برشلونة على ضم زميل تريزيجيه والمحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريقا برشلونة وريال مدريد لضم نجم فريق أستون فيلا جاك جريليش، والذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه بالموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن قطبي الكرة الإسبانية يخططان لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا والذي يعد هدفا لمانشستر يونايتد.

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وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن أستون فيلا يستعد لاستقبال عروض في نهاية هذا الموسم ومن المرجح أن يختار جريليش، المولود في برمنجهام، من يريد الانضمام إليه، سواء ساعد فيلا في تجنب الهبوط هذا الموسم أم لا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صفقة جريليش قد تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

ويتواجد جريليش بجانب الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، ونجح اللاعب في لفت الأنظار بشكل رائع هذا الموسم.