رياضة | سعد سمير يعود لألمانيا 17 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يعود لألمانيا 17 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يطير سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا يوم 17 من فبراير الجاري من أجل الخضوع لفحوصات طبية هناك مرة أخرى تحت إشراف الطبيب الألماني ماركوس فولتر والذي أجرى له جراحة في وتر إكيليس.
وحدد الجهاز الطبي بالنادي موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني؛ للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التي خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته.
وكان سعد قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر ديسمبر الماضي.
وحدد الجهاز الطبي بالنادي موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني؛ للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التي خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته.
ومن المقرر أن يقوم الطبيب الألماني فولتر، بوضع برنامج جديد يقوم اللاعب بتنفيذه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي أعقبت الجراحة.