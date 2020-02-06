رياضة | سعد سمير يعود لألمانيا 17 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يعود لألمانيا 17 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا يوم 17 من فبراير الجاري من أجل الخضوع لفحوصات طبية هناك مرة أخرى تحت إشراف الطبيب الألماني ماركوس فولتر والذي أجرى له جراحة في وتر إكيليس.



وكان سعد قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر ديسمبر الماضي.