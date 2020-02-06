رياضة | الزمالك يطلب مواجهة الترجي في استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب مواجهة الترجي في استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في خوض مباراة الترجي التونسي بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب القاهرة.

ويخوض الزمالك كل مواجهاته في إفريقيا على ملعب السلام منذ بداية البطولة لكنهم يرغبوا في خوض مواجهة الترجي بالتحديد في ستاد القاهرة.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” الكاف” عن موعد مباراتي فريق الزمالك أمام فريق الترجي الرياضي التونسي بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. فقد تقررت إقامة مباراة الذهاب يوم 29 من فبراير الحالي بمصر.. بينما تقام مباراة العودة يوم 6 من شهر مارس المقبل في تونس

ويرى مسئولو الزمالك أن نقل المباراة للقاهرة سيتيح الفرصة بشكل أكبر للجماهير في الحضور والتواجد.