رياضة | التاريخ لا يكذب.. النجم الساحلي يهزم الوداد 4-1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ لا يكذب.. النجم الساحلي يهزم الوداد 4-1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتفوق النجم الساحلي التونسي على الوداد البيضاوي المغربي تاريخيًا قبل المباراة التي تجمع بينهما في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض النجم والوداد 6 مواجهات مباشرة من قبل فانتصر النجم الساحلي 4 مرات وفاز الوداد في مباراة وحسم التعادل أخرى.

Advertisements

جاءت البداية عام 1999، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، وتوج حينها فريق جوهرة الساحل باللقب، بعد الفوز في سوسة (1-0)، والهزيمة في المغرب (2-1).

في عام 2003 تجدد اللقاء، لحساب نصف نهائي كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الوداد (2-0) في تونس، قبل أن يكرر النجم الساحلي الانتصار (1-0) بالمغرب.

في عام 2018 التقى العملاقان مرة أخرى، ضمن ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حيث تعادلا سلبيا بالدار البيضاء ذهابا، وانتصر النجم الساحلي في تونس إيابا (1-0).