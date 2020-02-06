رياضة | عكس الاتجاه.. بيتسو موسيماني: الأهلي "المضغوط" لم يحترمنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عكس الاتجاه.. بيتسو موسيماني: الأهلي "المضغوط" لم يحترمنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي بصعوبة مواجهة الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال موسيماني لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "نواجه الأهلي مرة أخرى وهو نفس ما حدث في العام الماضي لكن هذه المرة الوضع مختلف.. الأهلي في الموسم الماضي لم يحترمنا أو يعرفنا لكن بعد خماسية العام الماضي تغير التفكير تمامًا وأصبحوا يعرفوننا.. الضغط سيكون على الأهلي وليس علينا".

وأضاف: "الأهلي عرفنا الآن وسيخوض مباراته ضدنا بعقلية وتفكير مختلف وسيكونون مضغوطين باعتبارهم الفريق الأفضل دائمًا".