رياضة | تشكيل ريال مدريدالمتوقع ضد سوسيداد في كأس إسبانيا

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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ريال سوسيدا في كأس ملك إسبانيا.

ويستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا حيث يتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسيداد

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