اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز الخميس 6/2/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث تشهد أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة مواجهة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق الأهلي حامل اللقب في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في مباراة قوية ومرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي يواجه بيراميدز، في إطار مواجهات الأسبوع السادس عشر للمسابقة المحلية.ويحتل الأهلي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس بـ26 نقطة.

وتُنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر اليوم ولا يزال المارد الأحمر يحقق النتائج الإيجابية مباراة تلو الأخرى على كافة المستويات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السادسة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة بيراميدز الخميس في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز الخميس 6/2/2020 في الدوري المصري الممتاز

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تابع لايف مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر، يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بيراميدز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، وفي مقابل ذلك سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 6-2-2020 في الدوري المصري الممتاز ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق الهلال السوداني على أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء على الأراضي السودانية ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

آخر إِستعدادات بيراميدز قبل ملاقاة الأهلي في الدوري المصري الممتاز الخميس:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز