اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الاهلي II7SRY جول PLUS

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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية للغاية عندما يحل ضيفاً على نظيره بيراميدز، اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز، ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة لحامل اللقب خاصةً وأن نتائج الفريقين أصبحت متقاربة مؤخراً.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة أون سبورت 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق محمد الكواليني، وتنطلق صافرة الحكم الأولى بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

لن يحظى المارد الأحمر بفرصة أفضل من التي ستتاح له اليوم لفك عقدة بيراميدز، حيث يتربع الفريق حالياً على عرش جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 36 نقطة، حصدهم من 12 مباراة على التوالي دون تلقي أي هزيمة، إلا أن مواجهة الجولة الحالية تبقى بعيدة أن أي توقعات نظراً للنتائج السلبية أمام الخصم.

أما بيراميدز فيتواجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب فرق المسابقة المحلية بـ26 نقطة، ويسعى الفريق لإيقاف قطار الأهلي الذي يسير بسرعة كبيرة هذا الموسم، خاصةً وأن الفريق سيلعب بمعنويات مرتفعة بسبب التفوق الملحوظ في المواجهات السابقة بين الفريقان.

سيتغيب عن الشياطين الحُمر أمام بيراميدز الرباعي حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير ورمضان صبحي بداعي الإصابات، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني رينيه فايلر على ذات الأسماء المُعتاد عليها في المباريات السابقة.

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تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز:

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي

عمرو السولية – أليو ديانج

حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان

مروان محسن