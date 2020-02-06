اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف افشة رابط ماتش الاهلي Online مجانا

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بيراميدز يتواجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب فرق المسابقة المحلية بـ26 نقطة، ويسعى الفريق لإيقاف قطار الأهلي الذي يسير بسرعة كبيرة هذا الموسم، خاصةً وأن الفريق سيلعب بمعنويات مرتفعة بسبب التفوق الملحوظ في المواجهات السابقة بين الفريقان.

سيتغيب عن الشياطين الحُمر أمام بيراميدز الرباعي حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير ورمضان صبحي بداعي الإصابات، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني رينيه فايلر على ذات الأسماء المُعتاد عليها في المباريات السابقة.

تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز:

محمد الشناوي

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علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي

عمرو السولية – أليو ديانج

حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان

مروان محسن