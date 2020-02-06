اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي ضد بيراميدز بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي On SPORT

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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية للغاية عندما يحل ضيفاً على نظيره بيراميدز، اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز، ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة لحامل اللقب خاصةً وأن نتائج الفريقين أصبحت متقاربة مؤخراً.

خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة أون سبورت 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق محمد الكواليني، وتنطلق صافرة الحكم الأولى بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

لن يحظى المارد الأحمر بفرصة أفضل من التي ستتاح له اليوم لفك عقدة بيراميدز، حيث يتربع الفريق حالياً على عرش جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 36 نقطة، حصدهم من 12 مباراة على التوالي دون تلقي أي هزيمة، إلا أن مواجهة الجولة الحالية تبقى بعيدة أن أي توقعات نظراً للنتائج السلبية أمام الخصم.