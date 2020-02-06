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شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحقق المستحيل مع أهلي جدة والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
يبد أن أيام السويسري كريستيان جروس في أهلي جدة باتت معدودة لما يقدمه من أرقام سيئة للغاية رفقة الفريق منذ قدومه.
وخسر المدرب رفقة الراقي في ثلاث مباريات من أصل تسع مباريات لعبهم تحت قيادة المدرب.
وهذا لم يحدث من قبل، حيث خاض الفريق في أربعة وسبعون مباراة، ولم يخسر سوي في خمس مباريات فقط.
يذكر أن تلك الولاية هي الثالثة للسويسري رفقة الأهلي بعد التتويج بالثلاثية التاريخية في الولاية السابقة.
وقد تولي جروس مهمة المدير الفني للراقي خلف الوطني صالح المحمدي التي جاء مؤقتاً بعد رحيل برانكوفيتش.
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