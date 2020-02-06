شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم: بيراميدز يستضيف الأهلي.. ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الخميس 6 فبراير، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الملاعب بمنافسات الجولة السادسة عشر من الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، ومباريات الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا. ونستعرض فيما يلي مواعيد أبرز هذه المواجهات بتوقيت القاهرة. الدوري المصري: Advertisements المصري مع طنطا: 5 مساءا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. بيراميدز مع الأهلي: 7.30 مساءا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد مع ريال سوسيداد: 10 مساءا.. KSA Sports 1 HD. أتليتك بلباو مع برشلونة: 8 مساءا.. KSA Sports 1 HD.

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