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فيتوريا يطلب تجهيز نجم النصر لمباراة السد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نظيره السد القطري في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

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وطلب الإسباني روي فيتوريا المدير الفني للعالمي من الإدارة الطبية للفريق تجهيز المدافع عمر هوساوي للدفع به في المباراة الزعيم السداوي.

يذكر أن اللاعب قد عاني من الإصابة في الفترة الماضية و لهذا كان غائباً عن بعض مباريات الفريق خلال المباريات الماضية.

يذكر أن القرعة أوقعت النصر في المجموعة الرابعة رفقة كلاً من العين الإماراتي، و السد القطري، و سباهان أصفهان الإيراني.

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