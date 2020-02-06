اخبار الرياضه

أرتيتا يستعد لعملية ترحيل ثلاثي أرسنال الكبير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرتيتا يستعد لعملية ترحيل ثلاثي أرسنال الكبير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

يخطط مدرب ​أرسنال​، ​ميكيل أرتيتا​، للتخلي عن اسماء كبيرة خلال الصيف المقبل، حيث تقول صحيفة "ذا صن" إن من بين النجوم الكبار بيير-​إيمريك أوباميانغ​ و​ألكسندر لاكازيت​ و​مسعود أوزيل​ الذين هم تحت وطأة التهديد.

Advertisements

ويعتقد أرتيتا أن فريقه الضعيف يحتاج إلى عملية جراحية كبيرة بعد تقييم نقاط القوة والضعف للاعبين الذين ورثهم من ​أوناي إيمري​.

ونظرًا لكون الفريق يواجه خطر الفشل في التأهل إلى بطولات أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1996، فإن أرتيتا يقبل بأنه قد يضطر إلى بيع عدد من أفضل اللاعبين أجراً في النادي لتمويل فورة الإنفاق الصيفي.

وقد أوضح مدير كرة القدم ​راؤول سانلهي​ لأرتيتا أنه لن يُسمح لأحد بالتخلي عن صفقاته ثم يترك وكيلًا مجانيًا في العام المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا يستعد لعملية ترحيل ثلاثي أرسنال الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا