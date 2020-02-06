أرتيتا يستعد لعملية ترحيل ثلاثي أرسنال الكبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

يخطط مدرب ​أرسنال​، ​ميكيل أرتيتا​، للتخلي عن اسماء كبيرة خلال الصيف المقبل، حيث تقول صحيفة "ذا صن" إن من بين النجوم الكبار بيير-​إيمريك أوباميانغ​ و​ألكسندر لاكازيت​ و​مسعود أوزيل​ الذين هم تحت وطأة التهديد.

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ويعتقد أرتيتا أن فريقه الضعيف يحتاج إلى عملية جراحية كبيرة بعد تقييم نقاط القوة والضعف للاعبين الذين ورثهم من ​أوناي إيمري​.

ونظرًا لكون الفريق يواجه خطر الفشل في التأهل إلى بطولات أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1996، فإن أرتيتا يقبل بأنه قد يضطر إلى بيع عدد من أفضل اللاعبين أجراً في النادي لتمويل فورة الإنفاق الصيفي.

وقد أوضح مدير كرة القدم ​راؤول سانلهي​ لأرتيتا أنه لن يُسمح لأحد بالتخلي عن صفقاته ثم يترك وكيلًا مجانيًا في العام المقبل.