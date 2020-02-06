رئيس أتلتيكو مدريد: عدم التوفيق يلازمنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

يرى رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، أن الفريق "واجه عدم توفيق لكم الإصابات التي تعرض لها"، خاصة في هذا التوقيت المهم من الموسم.



ويغيب عن "الروخيبلانكوس" حاليا ثلاثي الهجوم، جواو فيلكس، ألفارو موراتا، دييجو كوستا، الذي يقترب من العودة للملاعب.

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وصرح سيريزو عن كوستا "لقد بدأ في التدرب مع الفريق، ونأمل أن يكون جاهزا في أقرب وقت.. إنه لاعب كبير ونحتاجه في هذه الأوقات".

وتابع "يلازمنا عدم توفيق بسبب الإصابات، لكن دييجو يتعافى منذ فترة بشكل جيد، ونأمل أن تعود الأمور لنصابها خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف حول إصابة موراتا "ألفارو يمر بوقت رائع، إنه لاعب كبير وسنفتقده أيضا في هذه الفترة من الموسم، نأمل أن نحظى به في أقرب وقت".

وتراجع ترتيب أتلتيكو مدريد في جدول الليجا مؤخرا، للمركز السادس برصيد 36 نقطة، مبتعدا بـ13 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.