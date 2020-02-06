الكشف عن مسجد متحرك لأولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

ربما يواجه الآلاف من الرياضيين والإداريين والمسؤولين والمشجعين المسلمين، صعوبة كبيرة في العثور على مكان مناسب لأداء الصلاة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.



لكن مكان الصلاة المناسب سيكون موجودا على متن شاحنة، تجوب شوارع طوكيو خلال الحدث الرياضي الكبير.

وبحلول موعد انطلاق الدورة الصيفية، في يوليو تموز المقبل، ستتوفر أماكن للصلاة في قرية الرياضيين التي لا تزال قيد الإنشاء.

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لكن بعض الأماكن الأخرى في الدورة، ربما لا تتوفر فيها مساحات من هذا القبيل.

كما تتوفر أماكن قليلة للصلاة، في بعض الفنادق والأماكن العامة بالعاصمة اليابانية.

وستتوفر المزيد من أماكن الصلاة في هذه المناطق، من خلال مسجد متحرك كامل المرافق، بمساحة 48 مترا مربعا على متن شاحنة كبيرة.

وخلال ثوان معدودة فقط، يصبح هذا المسجد الذي يعرض إرشادات باللغة العربية جاهزا للوضوء والصلاة، إذ تتوفر فيه صنابير المياه والتسهيلات الأخرى المطلوبة.