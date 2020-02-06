شكرا لقرائتكم أكبر لاعب في الدوري المصري .. محمد عبد المنصف بعيد ميلاده الـ 43 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل، اليوم الخميس، محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة بعيد ميلاده رقم 43، حيث ولد حارس العرين الدجلاوى فى 6 فبراير عام 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات حيث حصد أوسة بطولة الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

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كما حقق "أوسة" رقم قياسى أخر، بمشاركته فى 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يصبح محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.

ونجح مسئولو نادى وادى دجلة، فى تجديد عقد محمد عبد المنصف لمدة موسم فى يونيو الماضى، بناءً على رغبة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق.

وجاء تجديد عبد المنصف عقده مع وادى دجلة لمدة موسم، خلال الجلسة التى عقدها مع حازم خيرت المشرف على الكرة، ولم تستغرق المفاوضات وقتًا طويلاً، حيث اتفق الطرفان على كافة التفاصيل فى وقت قصير جدًا.

ويعد "أوسة" من أهم العناصر الأساسية فى الفريق الدجلاوى ويعتمد عليه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بشكل أساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم.