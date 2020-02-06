شكرا لقرائتكم الوكالة المصرية تفجر مفاجأة: 5 لاعبين حاصلين علي منشطات في لعبة فردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، أنه تم اكتشاف 5 لاعبين بعينات ايجابية من لعبة فردية في شهر يناير الماضي ، خلال الكشف علي المنشطات التي تقوم به الوكالة بشكل عشوائي في الفترة الأخيرة .

وقال المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 ، "أخذ العينات يكون عشوائياً ومفاجئاً، حيث تم سحب العديد من العينات من الرياضيين فى مصر ومنهم لاعبين بالدورى المصرى في القسم الأول والقسم الثاني" ، مضيفاً " أن النتائج جميعها سلبية عدا 5 حالات في لعبة فردية مع بداية العام الجديد ".

وأضاف أسامة غنيم ، أنه لن يستطيع الكشف عن أسماء الخمس اللاعبين إلا بعد جلسات الاستماع معهم واصدار الأحكام ضدهم طبقاً لميثاق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" .

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وتابع غنيم ، "بدأنا في عقد جلسات مع اللاعبين في جميع الألعاب لتوعيتهم من المواد المحظورة والمكملات الغذائية حتي لا يقع أحد في فخ المنشطات ، وننتظر استكمال جميع اللاعبين المتأهلين للأولمبياد لإجراء 3 أو 4 تحاليل لكل لاعب حتي يتم التأكد من خلو اللاعبين من المنشطات ، خاصة ان توماس بخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية طالب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بأن تكون اولمبياد طوكيو خالية من اللاعبين الحاصلين للمنشطات".

وأكد أسامة غنيم ، أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد في الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبي المنتخب الأولمبى قبل المشاركة في بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

وأوضح غنيم، أن الوكالة ما زالت تقوم بسحب عينات من لاعبي دوري الممتاز في مباريات يتم اختيارها بطريقة عشوائية وكذلك في مباريات وري القسم الثاني.

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.